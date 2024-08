VAI TER PRAIA?

Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Salvador

A previsão para o fim de semana em Salvador tem probabilidade de chuva abaixo de 50% todos os dias. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), é esperado para esta sexta-feira (2) e sábado (3) um céu claro a parcialmente nublado com rajadas de vento e chances de até 40% de chuvas fracas, por vezes moderadas, principalmente no início da manhã.

Já no domingo (4), há queda na possibilidade de chuva. Para o dia a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com rajadas de vento e chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

No meio do inverno, o começo de agosto será marcado por dias de forte a extremo calor em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, segundo previsão da MetSul. "A temperatura passará dos 30ºC mais ao Sul do País e ficará ao redor dos 40ºC no Centro-Oeste", prevê a empresa de meteorologia.