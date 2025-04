VAI DAR PRAIA?

Confira a previsão do tempo para Salvador no feriadão

Estimativas da Codesal indicam tempo nublado, com possibilidade de chuva

O próximo final de semana será 'emendado' com o feriadão prolongado de Sexta-feira Santa (18) e Tiradentes, na segunda (21). Apesar dos dias extras de descanso para uma parte dos soteropolitanos, não há muito o que celebrar: a previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica dias de tempo fechado com chuva.>

A previsão aponta que o feriadão será marcado por pancadas de chuvas pela manhã, devido aos ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico. Ao longo do dia, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme.>

Entre quinta-feira (17) e sábado (19), é esperado céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca, por vezes moderada. As temperaturas devem variar entre 24 °C (mínima) e 33 °C (máxima).>

Para domingo (20), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 °C (mínima) e 34°C (máxima). Na segunda-feira (21), o céu estará claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca, principalmente à noite. As temperaturas devem variar entre 24 °C (mínima) e 33 °C (máxima).>