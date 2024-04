EDUCAÇÃO

Confira como funciona o óculos com dispositivo para pessoas cegas

O aparelho OrCam permite o acesso fácil e instantâneo a informações em tempo real, com transmissão por áudio. Nesta quinta-feira (4), foi realizada uma demonstração de uso, no Centro de Formação Emília Ferreiro, no Costa Azul, com as presenças do prefeito Bruno Reis (União Brasil), do secretário da Educação, Thiago Dantas, e de outras autoridades. Foram oito meses de discussão até a aquisição dos equipamentos. Segundo a prefeitura, alunos e professores cegos já começaram a passar por treinamento para uso da tecnologia assistiva.