SEMANA SANTA

Confira como o trânsito vai funcionar nos entornos do Mercado do Peixe e da Feira de São Joaquim

Operação será até domingo (31)

Publicado em 27 de março de 2024 às 15:16

Semana Santa: Visa Salvador promove ações educativas e de fiscalização em feiras e mercados Crédito: Divulgação / SMS

Por conta da Semana Santa, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) reforça até o próximo domingo (31) o monitoramento e ordenamento do trânsito nos entornos do Mercado do Peixe, em Água de Meninos, e da Feira de São Joaquim, na Av. Eng. Oscar Pontes. O fluxo de veículos e pedestres nesses locais costuma aumentar consideravelmente no período.

Cerca de 90 agentes atuam na operação em esquema de revezamento. Diariamente, a partir das 4 horas, os servidores da Transalvador já estão na região para orientar condutores e pedestres. Eles permanecem nas ruas e avenidas próximas até por volta das 17h, quando a movimentação reduz.

Na Ladeira da Água Brusca, os condutores podem estacionar em vagas de Zona Azul, que são disponibilizadas em ambos os lados da via. Também há espaços para estacionamento regulamentado no Largo de Água de Meninos, no sentido Av. Jequitaia, no lado esquerdo da via, após o Mercado do Peixe. São espaços de estacionamento multi-hora (2h / 6h / 12h). O estacionamento fechado administrado pela Transalvador ao lado do Mercado do Peixe não está disponível aos condutores. O espaço é utilizado pelos comerciantes do Mercado.

Para garantir a fluidez na Av. Jequitaia, há trechos onde é proibido o estacionamento. Esses pontos são os seguintes: todo o lado direito da via marginal, do acesso, na altura da Igreja da Santíssima Trindade, até a saída com a Via Expressa; do início da via marginal do lado esquerdo até o início das baias de estacionamento e no final da marginal do lado esquerdo a partir do viaduto da Via Expressa até à ligação com a Av. Jequitaia.

A Travessa Frederico Pontes está totalmente fechada a fim de evitar que os veículos originários da Av. Eng. Oscar Pontes cruzem no sentido da via expressa, medida que irá prevenir acidentes. O acesso para a Jequitaia para os que vierem da Av. Engenheiro Oscar Pontes deve ser feito pela Rua Estado de Israel.

“Os nossos agentes de trânsito atuam na região para promover a segurança viária e coibir o desrespeito às leis de trânsito. A operação especial monitora, por exemplo, os veículos grandes de carga, que passam do horário permitido de permanência, automóveis que são deixados em locais proibidos que atrapalham o fluxo”, explica Decio Martins, superintendente de trânsito de Salvador.