SALVADOR

Confira lista de candidatos classificados para credenciamento de novos taxistas

Ao todo, 94 foram classificados

Da Redação

Publicado em 15 de maio de 2024 às 14:16

Taxistas Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) publicou, no Diário Oficial do Município (DOM) de terça-feira (14), a lista dos candidatos classificados no edital de credenciamento para novos alvarás de táxi.

Para conferir a relação, basta acessar o link da prefeitura de Salvador e clicar no card sobre o credenciamento.

Dos mais de 200 interessados que entregaram a documentação, 94 foram classificados e poderão participar das próximas etapas do certame. “A entrega da documentação não garante que o candidato já receba o alvará. Ele ainda precisará passar por outras etapas, como a vistoria do veículo, por exemplo”, destacou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

Etapas

O credenciamento está sendo realizado através de etapas, sendo a primeira delas a entrega da documentação, que passou por análise da Comissão Julgadora. A próxima etapa para os candidatos classificados consiste na convocação, que será publicada no DOM, para a entrega da documentação na Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae).

Os candidatos que não atenderem à convocação ou não atenderem às especificações do veículo descritas em edital serão eliminados do processo de credenciamento. A lista com o resultado após a conclusão de todas as etapas previstas no edital também será publicada no DOM.

Durante a entrega da documentação na Cotae, será agendada uma data para a vistoria do veículo apresentado pelo candidato e que será utilizado na atividade. Caso o candidato seja aprovado após a vistoria, este se tornará um autorizatário de um alvará para prestar o serviço de táxi em Salvador.

Inabilitados

A lista com os nomes dos candidatos inabilitados foi publicada no DOM desta quarta-feira (15). Os interessados terão um prazo de cinco dias para entrar com recurso na Semob para que a documentação seja reavaliada pela comissão julgadora.