DESAPARECIDO

Carro de taxista sequestrado é encontrado carbonizado em bairro de Salvador

O carro do taxista Josean Souza Miranda, 35 anos, que foi sequestrado em uma viagem entre Salvador e Conceição do Jacuípe, no interior do estado, foi encontrado incendiado nesta quinta-feira (18), no bairro do Cassange, na capital baiana.