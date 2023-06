Confira o resultado do sorteio eletrônico para 960 vagas do Pronatec

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) divulgou, nesta terça-feira (20), o resultado do sorteio eletrônico para 960 vagas de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e na modalidade de ensino presencial do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Paronatec). O sorteio eletrônico foi realizado de modo aleatório e caráter classificatório, no auditório da instituição.



O resultado pode ser conferido através do endereço http://bit.ly/3qR9vrB. O início das aulas está previsto para o dia 21 de agosto.