DENGUE

Confira os bairros em que o fumacê passa nesta quinta (21)

CCZ também realizará inspeções, bloqueio espacial e focal, e atendimentos de solicitações

Publicado em 21 de março de 2024 às 09:03

Fumacê Crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue nesta quinta-feira (21) com a mobilização ‘Salvador Contra a Dengue’, promovendo uma gama de ações preventivas, corretivas e educacionais, com UVB Pesada, inspeções, bloqueio espacial e focal, e atendimentos de solicitações pelas equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Além disso, haverá atividade de UBV veicular (carro fumacê) nos bairros de Periperi, Praia Grande, RioSena e Alto da Teresinha.

O Setor de Educação e Mobilização Social em Zoonoses (SEMZO) do CCZ, também prossegue com uma série de ações e atividades educativas em diversas escolas municipais nos Doze Distritos Sanitários, em prefeituras-bairro, unidades de saúde, mercados, Shopping Ponto Alto (São Rafael) e Terminal Rodoviário de Salvador

Durante todo o dia, ainda ocorrerá as parcerias com a Marinha e Exército do Brasil para capacitação dos militares sobre o combate ao Aedes. Neste primeiro treinamento, os agentes de endemias e a equipe técnica do CCZ vão realizar todas as orientações para preparar os profissionais para desempenhar atividades de controle do mosquito transmissor da dengue nas bases militares.

Haverá ação educativa no Terreiro Ilê Axé Ogunjá Omin Inãem, São Tomé de Paripe para somar esforços com a comunidade de matriz africana no combate ao Aedes.

A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, pede a participação dos munícipes na mobilização Salvador Contra a Dengue.