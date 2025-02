AMÉLIA RODRIGUES

Congestionamento na BR-324 no sentido Salvador chega a 8 km após queda de passarela

Faixa 2 foi liberada após o acidente

A BR-324 registra na manhã desta quarta-feira (5) um engarrafamento de mais de 8 quilômetros no sentido Salvador por conta de uma passarela que desabou após um acidente na altura de Amélia Rodrigues, na noite de ontem . A segunda faixa da via foi liberada pouco antes das 10h.>

Ainda de acordo com a concessionária, a passarela passa por vistorias anuais, conforme determina o contrato. A última dessas vistorias aconteceu entre outubro e novembro do ano passado. O equipamento teve a construção concluída em abril de 2018. >

A passarela fica no Km 539 da rodovia. Por volta das 23h de ontem, um veículo colidiu com uma passarela metálica, causando a queda da estrutura e interrompendo a circulação de veículos em direção a capital. O veículo em questão é um caminhão do tipo caçamba. O motorista ficou ferido com lesões leves.>

“O condutor do veículo, único ferido no incidente, sofreu apenas lesões leves e está recebendo atendimento da equipe de resgate da concessionária. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da VIABAHIA estão no local coordenando a operação de desvio do tráfego pelo retorno do km 537 do leste para oeste”, disse a concessionária mais cedo. >