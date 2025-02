VERÃO

Conheça 10 praias onde o uso de caixinhas de som é proibido por lei

Multas podem chegar a R$20mil

Itacaré (BA)

No sul da Bahia, a prefeitura de Itacaré proibiu a utilização de caixas de som nas praias. A medida passou a valer em dezembro do ano passado. A multa pode chegar a R$20 mil. Também estão proibidos churrascos, acampamentos e trânsito de animais.

Vitória (ES)

A capital do Espírito Santo proíbe, desde 2018, o uso de equipamentos de som nas areias, independente do volume. Por lá, a multa chega a R$10 mil, e o equipamento pode ser apreendido.

Guarujá (SP)

A proibição está em vigor desde 1998 na cidade do litoral paulista. Entre 13 de janeiro e 13 de fevereiro do ano passado, a prefeitura de Guarujá apreendeu 144 equipamentos de som nas praias. Outros 768 aparelhos foram retirados pelos donos.

Praia Grande (SP)

Banhistas que utilizarem as caixas de som na Praia Grande, em São Paulo, também podem ser punidos. De acordo com a prefeitura, a fiscalização, em um primeiro momento, visa alertar sobre a proibição. Se houver insistência, o equipamento pode ser apreendido, como determina a Lei Municipal 2012/2020.

Jericoacoara (CE)

Já em Jericoacoara, no litoral do Ceará, é proibida "a circulação e permanência em ambientes públicos com caixas de som portáteis em funcionamento ou com produção de sons julgados excessivos, a critério das autoridades competentes", segundo decreto municipal de dezembro de 2021.