Projeto de lei pode proibir caixas de som nas praias de Salvador; entenda

Medida prevê apreensão e multa

Maysa Polcri

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 09:32

Argentino usou máquina para silenciar caixinha Crédito: Reprodução

Além do calor, o verão de Salvador tem sido marcado por polêmicas envolvendo as praias da capital. Depois das discussões sobre os kits de praia no Porto da Barra, as caixas de som podem ser o novo alvo de intrigas. Um projeto de lei, protocolado na terça-feira (4), prevê a proibição dos aparelhos eletrônicos, além de apreensão e multa. >

A autoria é do vereador Alexandre Aleluia (PL). O político também é responsável pelo projeto nº 21/2025, que propõe a proibição da colocação antecipada de kits de praia no Porto da Barra sem a solicitação prévia do usuário. >

O vereador explicou o novo projeto de lei em uma publicação no Instagram. "Protocolei hoje um projeto de lei que proíbe caixas de som nas praias de Salvador, com multa e apreensão do equipamento pela Prefeitura", disse. >

"Acredito na liberdade dos indivíduos para se autorregular, mas, diante do avançado estado do problema, não restou alternativa senão a criação de uma lei para vedar essa conduta e devolver a tranquilidade às nossas praias", completou o vereador. >

Na manhã desta quarta-feira (5), a proposta ainda não aparecia no campo de proposições legislativas no site da Câmara de Vereadores de Salvador. O projeto aguarda tramitação e debate em comissões antes de ser submetido à votação em plenário.>

No mês passado, um turista argentino viralizou depois de compartilhar um vídeo no qual mostra o uso de um dispositivo capaz de silenciar uma caixa de som em uma praia no Brasil. >

No vídeo, é possível ouvir uma música da cantora Ana Castela tocando em alto volume em uma caixa de som. Após o turista apertar um botão de um aparelho, o som para. >

Pocket Gone 1, JBL Boombox 0 pic.twitter.com/Ygi7SabwFU — Roni Bandini (@RoniBandini) January 10, 2025

A publicação foi feita por Roni Baldini, o criador do dispositivo, na plataforma X, antigo Twitter. Ele mencionou ter passado por Salvador e Fortaleza durante sua viagem, mas não disse onde gravou as imagens.>