Conheça 10 rolês afros por Salvador

Rolês Afros. Crédito: reprodução

A cidade mais negra fora da África agora tem rolês gratuitos com roteiros para conhecer e revisitar pontos chave que contam a história do povo negro que caracteriza Salvador. A novidade divulgada pela gestão municipal nesta quarta-feira (22), é batizada de Rolês Afros. Um deles aconteceu hoje e o próximo está programado para a próxima sexta-feira (24).



O tema do Rolê na sexta é o Tour Quilombismo - por experiência Griô. O quilombismo é um termo criado pelo pensador negro, Abdias Nascimento, na década de 80, para se referir a todas as formas de resistência do povo negro, dentre elas, física, intelectual e cultural. Com saída da Praça Castro Alves, o passeio propõe uma visitação aos espaços da cultura afro-brasileira.

Mais oito roteiros serão divulgados ao longo do verão, fechando 10 rotas. Para participar, basta ir ao local de partida e se juntar ao grupo. É de graça. Segundo Maylla Pita, Diretora de Cultura de Salvador, foram mapeados mais de 200 pontos em Salvador para formar os roteiros. O itinerário completo conta com 30 locais.

“O agroturismo já existe, não estamos inventando a roda, os pontos já existem, mas o que estamos fazendo é conectá-los”, enfatizou Maylla Pita. Além de promover conhecimento sobre a história das pessoas negras que construíram Salvador sem receber o devido reconhecimento, os Rolês são uma estratégia para ampliar o Afro Turismo e movimentar a economia da cidade.

Cada um deles destaca um seguimento diferente como musical, gastronômico, museológico, religioso, entre outros. Mas como o verão ainda é longo, o CORREIO se antecipou e mapeou outros 10 pontos que se configuram como rôles afros para o leitor curtir enquanto todos os roteiros do Rolês Afros não são divulgados.

1. Muncab

Localizado na Rua das Vassouras, 25, no Centro Histórico de Salvador, o Muncab é um museu com ênfase na valorização de aspectos da cultura de matriz africana, destacando a sua influência sobre a cultura brasileira. As pessoas que o visitam têm contato com trabalhos que falam da identidade negra; da África como o continente de onde se originou toda a humanidade; da questão do tráfico de pessoas que foram escravizadas; da resistência negra, dos quilombos e revoltas. O funcionamento é das terças-feiras aos domingos, das 10h às 17h, com acesso até às 16h30. A entrada custa R$20 (inteira) e R$10 (meia).

2. Igreja do rosário dos pretos

A Igreja é conhecida por preservar a história da diáspora negra com cultos compostos por músicas dos terreiros de Candomblé, ao som de atabaques. Nela é celebrada toda terça-feira uma missa católica que incorpora alguns dos elementos da cultura africana, como as cantorias e danças. Localizada no Largo do Pelourinho, s/n, no Pelourinho, tem entrada gratuita.

3. Monumento Maria Felipa

Maria Felipa de Oliveira, foi uma mulher negra, pescadora, marisqueira e ganhadeira, lutou nas batalhas de Independência do Brasil na Ilha de Itaparica, na Bahia. Ela teria comandado um grupo de cerca de 40 mulheres que atearam fogo às embarcações de soldados portugueses. A ela também é atribuída uma famosa surra de cansanção neles. Desde julho de 2023, a heroína tem um monumento em sua homenagem na Praça Cairu, no Comércio. Basta chegar e admirar.

4. Monumento Zumbi

O monumento Zumbi, em homenagem ao representante da resistência negra contra a escravidão no Brasil, Zumbi dos Paulmares, tem 2,20 metros de altura e pesa 300 quilos. Localizado na Praça da Sé, Centro Histórico de Salvador, o monumento pode ser visita gratuitamente a qualquer hora do dia.

5. Espaço Pierre Verger (Forte Santa Maria)

Esse é um espaço de preservação da história situado no Forte de Santa Maria, na Avenida Sete de Setembro, no bairro da Barra. É dedicado à fotografia baiana, destacando o trabalho de Pierre Verger e de mais 100 fotógrafos que nasceram ou fixaram residência, ainda que temporária, na Bahia. Além de uma exposição permanente, o local se amplia com a realização de exposições temporárias no Espaço Fragmentos, instalado na Praça “Amigos da Marinha” em frente ao Forte de Santa. Maria. O funcionamento é de quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até as 17h). Os ingressos custam R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia)

6. Espaço Carybé das Artes (Forte Santa Maria)

O Espaço Carybé das Artes também está situado em uma fortificação, o Forte de São Diogo, Porto da Barra. O espaço é um centro tecnológico de referência da vida e obra do artista, demonstrando, através de recursos de mídia digital e realidade virtual, a grandeza artística deste homem e sua importância dentro das mais diversas técnicas e linguagens utilizadas. O local funciona de quarta a segunda, das 10h às 18h (com entrada até às 17h). Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia).

7. Cidade da Música da Bahia

A Cidade da Música da Bahia é um museu de todos os ritmos de Salvador, situado no emblemático Casarão dos Azulejos Azuis. O edifício, construído entre 1851 e 1855, tombado em 1969 pelo Iphan, já abrigou um hotel e um supermercado e, desde 2021, é um equipamento de preservação da história. O espaço conta com aula show em estúdio de gravação entre outras atrações musicais. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h). Os ingressos custam R$20 (inteira) e R$10 (meia) - o benefício da meia entrada é extensivo a cidadãos residentes em Salvador, mediante comprovação de endereço.

8. Sedes de blocos afros

O centro histórico de Salvador abriga diversas sedes de blocos afro. O rolê é uma boa opção para quem quer misturar o passeio pela cidade com muita música e ancestralidade. Dentre eles estão os Filhos de Gandhy (Rua Maciel de Baixo, 53); Cortejo Afro (Rua Santa Isabel, 6, no Pelourinho); e Muzenza (na Rua das Laranjeiras, 22).

9. Ruas do Pelourinho

As ruas do Pelourinho guardam igrejas, praças, monumentos, imperdíveis para quem vem para Salvador. Na rota entre um ponto e outro é possível encontrar rodas de capoeira, baianas de acarajé e paisagens instagramáveis.

10. Eventos programados no Novembro Negro

A prefeitura está com uma vasta programação em alusão ao Novembro Negro, os eventos dos próximos dias incluem Festival Salvador Capital Afro ( 22 a 24 de novembro) e shows de Larissa Luz, Seun Kuti e Baco Exu do Blues (24 de novembro), na Praça Cairu. Todas as atrações são gratuitas. Confira a programação completa no site (salvadordabahia.com/novembro).