SUL DA BAHIA

Conheça a praia considerada a primeira do Brasil

Barra do Cahy, localizada no distrito de Cumuruxatiba, foi a primeira praia avistada por Pedro Álvares Cabral em 1500

Monique Lobo

Publicado em 10 de abril de 2025 às 18:58

Barra do Cahy, localizada no distrito de Cumuruxatiba Crédito: Divulgação

Quem busca um destino para o feriadão de Páscoa e Tiradentes pode conhecer a primeira praia do Brasil, que fica no sul da Bahia. Barra do Cahy, localizada no distrito de Cumuruxatiba, é um lugar cheio de história. Primeira praia avistada por Pedro Álvares Cabral, em 1500, antes de seguir para Porto Seguro, o local carrega o título oficial de primeira praia do país e atrai turistas de todo o mundo. >

A Barra do Cahy fica a apenas 15 quilômetros de Cumuruxatiba. A paisagem paradisíaca conta com um mar de águas claras, emoldurado por falésias e coqueirais, além do ponto de encontro com o Rio Cahy. Para quem gosta de estar próximo a natureza, é possível subir o rio boiando, na maré cheia, ou descer, na maré rasante. Da praia, ainda é possível avistar o Monte Pascoal.>

Barra do Cahy, localizada no distrito de Cumuruxatiba Crédito: Divulgação

A região também tem uma forte presença do povo Pataxó. O nome do destrito, inclusive, é uma palavra indígena que significa “diferença entre as marés (baixa e alta)” e foi formado a partir dos sons das águas ao bater nas falésias (“tiba”) e ao recuar (“xá”), em referência a um fenômeno típico da região, a chamada maré rasante. >

A é perfeita para quem busca tranquilidade. Com praias de águas cristalinas, coqueirais e um clima rústico. Cumuruxatiba também oferece uma programação cultural diversificada e experiências como avistamento de baleias jubarte e etnovivências junto a comunidades dos povos originários.>

Barra do Cahy, localizada no distrito de Cumuruxatiba Crédito: Divulgação

Para chegar lá, é possível combinar os transportes aéreo e terrestre. Dá pra chegar de avião em Porto Seguro e seguir de lá, de carro ou de ônibus, para o distrito. Também há ônibus que partem de Salvador, Belo Horizonte e Vitória para Itamaraju e Prado. Por esse caminho, basta só mais uma hora até Cumuruxatiba.>

Confira lista de hospedagem, gastronomia e outros serviços:>

