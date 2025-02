ENTENDA

Projeto de lei prevê multa de até R$ 15 mil para uso de caixa de som em praias de Salvador

PL foi protocolado na Câmara de Vereadores de Salvador na terça-feira (11)

Maysa Polcri

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 11:30

Porto da Barra no dia 31 de dezembro Crédito: Elaine Sanoli/CORREIO

O Projeto de Lei (PL) nº 34/2025, que prevê a proibição de caixas de som, alto-falantes e amplificadores nas praias de Salvador, foi protocolado na Câmara de Vereadores na terça-feira (11). A medida determina multa de R$700 para quem descumprir a lei e R$ 1,5 mil, em caso de reincidência. Em alguns casos, a penalidade pode chegar a R$ 15 mil. >

O PL prevê que a multa seja multiplicada em até 10 vezes, caso o responsável pelo equipamento sonoro irregular seja pessoa jurídica. A fiscalização deverá ser realizada, segundo o projeto, pela Guarda Civil Municipal e fiscais da prefeitura. Os aparelhos também poderão ser apreendidos. >

A autoria do projeto de lei é do vereador Alexandre Aleluia (PL). O político também é responsável pelo PL nº 21/2025, que propõe a proibição da colocação antecipada de kits de praia no Porto da Barra sem a solicitação prévia do usuário.>

Não poderão ser punidos por utilizar aparelhos sonoros os vendedores cadastrados no município que estejam divulgando seus produtos. Nesses casos, o limite deverá ser de 75 decibéis (dB).>

O vereador explicou o novo projeto de lei em uma publicação no Instagram. "Acredito na liberdade dos indivíduos para se autorregular, mas, diante do avançado estado do problema, não restou alternativa senão a criação de uma lei para vedar essa conduta e devolver a tranquilidade às nossas praias", justificou. >

A Lei municipal 5.354/98, determina que o volume permitido entre 7h e 22h é de 70 decibéis, e de 60 decibéis das 22h às 7h em Salvador. >

No sul da Bahia, a prefeitura de Itacaré proibiu a utilização de caixas de som nas praias. A medida passou a valer em dezembro do ano passado. A multa pode chegar a R$ 20 mil. Veja outras praias onde a prática também é proibida.

Abaixo-assinado

Um abaixo-assinado intitulado 'Pela proibição de aparelhos de som nas praias de Salvador', cadastrado na plataforma Change.org, já reuniu mais de 10,3 mil assinaturas desde 15 de janeiro. >

"É um desejo coletivo das pessoas terem o espaço da praia como um lugar de contemplação. São inúmeros grupos, cada um com seu estilo musical, o que causa uma poluição auditiva", diz Lucas Albuquerque, 30, que criou a petição. >

Polêmica

No mês passado, um turista argentino viralizou depois de compartilhar um vídeo no qual mostra o uso de um dispositivo capaz de silenciar uma caixa de som em uma praia no Brasil.>

Pocket Gone 1, JBL Boombox 0 pic.twitter.com/Ygi7SabwFU — Roni Bandini (@RoniBandini) January 10, 2025

No vídeo, é possível ouvir uma música da cantora Ana Castela tocando em alto volume em uma caixa de som. Após o turista apertar um botão de um aparelho, o som para.>