ENFERMAGEM

Coren chama a PF após clínica de Feira de Santana impedir fiscalização

Local tentou impedir acesso a documentos que conselho iria fiscalizar

Com o bloqueio ao acesso a documentos necessários para verificar a regularidade dos serviços de enfermagem, foi necessária intervenção da Procuradoria Geral do Coren-BA, que se deslocou de Salvador até o local. >

Para assegurar o cumprimento da vistoria, a Procuradoria solicitou o apoio da Polícia Federal (PF), que acompanhou a equipe do Coren-BA durante a operação. Com a presença dos agentes federais, as enfermeiras fiscais conseguiram acessar os documentos necessários, garantindo a continuidade da inspeção e a conformidade com as normas legais do exercício profissional.>