Corpo da segunda vítima de sequestro é encontrado em Eunápolis

O corpo da segunda vítima do sequestro de cinco pessoas na cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, foi encontrado nesta segunda-feira (26). Três pessoas que, segundo as investigações, estão envolvidas nos crimes de sequestro, tortura e homicídio foram presas.



Segundo a Polícia Civil, as cinco vítimas foram retiradas de uma confraternização de São João, no último domingo (25). Três delas foram libertadas algumas horas depois do crime. Ainda na manhã desta segunda-feira (26), foi localizado o corpo de Carlos Eduardo Pereira dos Santos, de 19 anos.