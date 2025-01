LUTO

Corpo de baiano desaparecido após banho de mar no Rio é identificado pela família

Polícia investiga o caso

O corpo do baiano Edmilson de Jesus Júnior, de 27 anos, foi identificado pelos familiares na segunda-feira (6) após ser encontrado no domingo (5) em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele estava desaparecido desde 31 de dezembro, quando foi tomar banho de mar. As informações são do g1 RJ.

Edmilson nasceu em Alagoinhas, no Nordeste baiano, e morava no Rio há um ano. Ele passou o último dia do final do ano com a família, mas, pela noite, encontrou um amigo, identificado como Bruno. Os dois chegaram a tomar um banho de mar, no entanto, apenas Bruno retornou para a areia.