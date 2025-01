AFOGAMENTO

Adolescente desaparecido é encontrado morto em Saubara

Jovem estava sendo procurado pela família desde a quarta-feira (1º)

Um adolescente desaparecido foi encontrado morto na região do município de Saubara, no Recôncavo Baiano. Filipe Marinho Lima, de 13 anos, foi vítima de afogamento.

O corpo do jovem foi localizado na orla de Bom Jesus dos Pobres, nesta quinta-feira (2). "Filipe estava desaparecido desde o dia anterior, após entrar no mar para recuperar uma bola no referido povoado, sendo arrastado pela correnteza", explicou a Polícia Civil.