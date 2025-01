VIOLÊNCIA

Homem morre após ser esfaqueado na cabeça pelo irmão no oeste do estado

Vítima teria ido armada para confrontar o irmão materno no local

Um homem morreu após ser esfaqueado na cabeça pelo próprio irmão em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O caso aconteceu na quarta-feira (1º), dentro de um condomínio residencial localizado na Rua das Avencas, no bairro Tropical Ville II.

Segundo a Polícia Civil, testemunhas informaram que a vítima, Clebiomar Teixeira Cavalcante, de 26 anos, chegou ao local armado com paus e pedras para confrontar o irmão materno. O suspeito, por sua vez, estava com um facão e atacou Clebiomar com golpes no pescoço e na cabeça.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. As autoridades já solicitaram as guias para perícia e remoção do corpo. Buscas estão sendo realizadas para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.