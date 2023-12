Corpo de cantor de forró morto em acidente com caminhão é enterrado na Bahia

O corpo do cantor de forró Luigi Pereira Gonçalves, 49 anos, morto em uma colisão entre um carro e um caminhão, na BR-116, foi enterrado na manhã desta segunda-feira (11) em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia.



Luigi era cantor, empresário e vocalista da banda Trio Xote Novo. Ele estava no carro de passeio que se chocou contra o caminhão próximo à cidade de Manoel Vitorino, no sudoeste da Bahia.