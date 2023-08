Corpo de homem é encontrado na Avenida 29 de Março

O corpo de um homem foi encontrado na Avenida 29 de Março, na manhã desta quarta-feira (2). Segundo informações da Polícia Civil, o corpo apresentava marcas de tiros.



Policiais militares do 22º BPM foram acionados para para averiguar a informação de um corpo com marcas de disparos. Ao chegarem, os militares constataram o fato e isolaram a área.



Foram expedidas as guias periciais, e uma equipe Silc/DHPP foi enviada ao local para atender a ocorrência. A vítima ainda não foi identificada.