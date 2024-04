BAHIA

Corpo de homem morto a tiros é encontrado em Simões Filho

O corpo da vítima, que não tem identificação formal, foi localizado com perfurações provocadas por arma de fogo

Um homem morto a tiros foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11) no bairro Santo Antônio Rio das Pedras, em Simões Filho. O corpo da vítima, que não tem identificação formal, foi localizado com perfurações provocadas por arma de fogo.

De acordo com a PM, policiais militares da 22ª CIPM foram acionados para averiguar informação sobre um homem caído ao solo, sem sinais vitais, na Rua Bico Doce. Ao chegarem no local, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização da perícia.