Corpo de Jayme Figura é enterrado sem ter rosto revelado

Com o caixão fechado e o rosto materializado na máscara de metal que o tornou conhecido em Salvador em cima da urna, o artista plástico Jayme Figura foi velado na capela do cemitério Campo Santo, na tarde desta segunda-feira (27), na capital baiana. O corpo foi enterrado às 16h37, na ala 19.



Segundo a família, o artista morreu de infarto e o caixão permaneceu fechado a pedido dele. "Ele queria ser conhecido como o artista Jayme Figura", justificou o filho mais novo do artista, Pablo Almeida. O capacete que estava em cima do caixão ficou com ele. "Foi a última obra do meu pai e permanecerá com a família de lembrança", disse.