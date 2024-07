BAHIA

Corpo de mulher desaparecida há dez dias é encontrado em Santo Antônio de Jesus

O corpo de uma mulher que estava desaparecida há dez dias foi encontrado no Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, nesta segunda-feira (29).

Ela morava em Vera Cruz e foi vista pela última vez no dia 19 de julho, no bairro de Canabrava, em Salvador, onde trabalhava. Valdineia saiu de uma motocicleta conduzida por um motorista de aplicativo. As informações são da Polícia Civil.

De acordo com apuração da TV Bahia, familiares relataram que Valdineia iria para o Terminal Náutico, no bairro do Comércio, pegar uma lanchinha com destino a Mar Grande.