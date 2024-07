BARRA DO CHOÇA

Corpos de três jovens desaparecidos são encontrados em fazenda na Bahia

Os corpos de três jovens foi encontrado em uma fazenda, na Estrada dos Morrinhos, em Barra do Choça, no sudoeste do estado. Policiais militares da 79ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) localizaram as vítimas na tarde desta quinta-feira (18). Os jovens estavam desaparecidos.

Ao chegar no local indicado pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), os PMs foram informados da localização de dois corpos do sexo masculino, em uma cova rasa. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia e remoção das vítimas.

O terceiro corpo, do sexo feminino, foi encontrado em um pasto da localidade, durante buscas realizadas na fazenda enquanto os policiais aguardavam a chegada do DPT.

A Delegacia Territorial (DT/ Barra do Choça) expediu as guias para remoção e perícia de três corpos encontrados nas imediações de uma fazenda, na Zona Rural daquele município, na tarde de quinta-feira (18). Os corpos, sem identificação formal, de dois homens e uma mulher estavam enterrados e cobertos por galhos. A unidade policial realiza diligências e depoimentos para apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. Laudos periciais vão contribuir para a elucidação do fato.