CRIMINALIDADE

Suspeitos são mortos em confronto com a PM em Valéria

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico morreram em confronto com policiais militares, na noite de segunda-feira (8), no bairro de Valéria. O Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas (DHPP) registrou as mortes. Segundo a Polícia Civil, as vítimas não foram identificadas.