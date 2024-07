CAPITAL DAS ESMERALDAS

MPT investiga segunda morte de garimpeiro em 15 dias em Pindobaçu

Trabalhador morreu na última sexta-feira (5)

Da Redação

Publicado em 8 de julho de 2024 às 20:38

MPT Crédito: Divulgação/MPT-BA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia abriu um novo inquérito para apurar as responsabilidades trabalhistas sobre amorte de Manoel Messias Souza dos Santos, 47 anos. O garimpeiro morreu na última sexta-feira (5), após ser atingido por uma rocha na estação de esmeraldas na Serra da Carnaíba, em Pindobaçu, no norte da Bahia.

Manoel chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Professor Edgar Santos, em Pindobaçu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade.

A Polícia Militar foi acionada para o local com a informação de que um acidente havia acontecido no subsolo da mina. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, mas a investigação será conduzida pela delegacia de Pindobaçu.

O inquérito aberto pelo MPT vai ser conduzido pela unidade do órgão de Juazeiro, também no norte do estado. Inicialmente, serão solicitadas informações dos órgãos públicos envolvidos na apuração do fato. Só a partir desses dados preliminares, deverá ser definido o caminho a ser tomado pela investigação, que buscará identificar se houve descumprimento de leis trabalhistas e principalmente das normas de saúde e segurança do trabalho estabelecidas para atividades de mineração.

Acidentes no garimpo

Há menos de 15 dias outro garimpeiro morreu em decorrência de acidente de trabalho na mesma localidade. No dia 27 de junho, já havia sido registrada a morte de Alan Alves Mamona, 41 anos, na mesma Serra da Carnaíba. O MPT ainda não conseguiu confirmar se ele era empregado de algum garimpeiro que atua no local.

A 'Capital das Esmeraldas', como é conhecida a região, registrou há três meses, outro acidente envolvendo um garimpeiro. O acidente ocorreu na tarde de quinta-feira, dia 4 de abril deste ano, mas a remoção do corpo só ocorreu na manhã seguinte.

A vítima foi identificada como Cleiton Oliveira de Souza, de 51 anos. Ele estava no subsolo quando houve um desabamento e foi soterrado. Outros trabalhadores também foram soterrados, mas conseguiram sair do local.