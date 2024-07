ACIDENTE

Trabalhador morre atingido por rocha em mina de esmeraldas na Bahia

Um trabalhador morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente em uma mina de Pindobaçu, no Norte da Bahia. Manoel Messias Souza dos Santos, de 47 anos, foi atingido por uma rocha na estação de esmeraldas na Serra da Carnaíba e não resistiu. O garimpo é o mesmo em que outro homem morreu no mês passado.

A Polícia Militar foi acionada para o local com a informação de que um acidente havia acontecido no subsolo da mina. Os PMs isolaram a área e chamaram o Samu.

Um trabalhador do garimpo morreu após cair em uma mina onde trabalhava no município de Pindobaçu, na região centro norte do estado, no dia 27 de junho.