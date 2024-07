ACIDENTE

Suspeita de provocar morte de turista, aranha-marrom não é comum em Morro de São Paulo

Corpo de turista vítima de animal peçonhento em Morro de São Paulo será cremado

Gil Santos

Publicado em 15 de julho de 2024 às 15:38

Turista estava aproveitando Morro de São Paulo Crédito: ThalesAntonio | Shutterstock

O corpo do turista Cid Penha, 65 anos, que morreu vítima de uma picada de inseto em Morro de São Paulo, será cremado nesta terça-feira (16), em Santos (SP). Cid era jornalista e estudante de Medicina, e estava visitando a ilha, em Cairu, quando o incidente ocorreu. A prefeitura informou que ele foi vítima de uma animal peçonhento ainda não identificado. Nas redes sociais há a especulação de se tratar de uma aranha-marrom, mas especialistas afirmam que a espécie não é comum nessa região.

A investigação ainda não identificou qual o animal peçonhento que picou Cid, mas amigos que estavam com ele levantaram a possibilidade de que a picada tenha sido provocada por uma aranha-marrom. A professora titular do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e coordenadora do Núcleo Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos (Noap/Ufba), Rejane Lira, frisa que esse tipo de aranha não é comum nessa região e que é preciso aguardar a investigação.

"Das oito espécies de Loxosceles, conhecidas popularmente como aranhas-marrons, da Bahia, somente duas já foram registradas para a Mata Atlântica, em área de grutas em Pau Brasil, no Sul da Bahia, e apenas uma aranha em Salvador, na Lagoa do Abaeté. É necessária uma visita técnica ou expedição para realizar vistoria a fim de encontrar a Loxosceles, já que muitas aranhas são marrons, mas não têm importância médica", afirmou.

A especialista explicou que a maioria das espécies encontradas na Bahia estão na Chapada Diamantina e que elas preferem a caatinga e regiões de caverna. Quando estão na zona urbana, os animais se abrigam nas frestas das paredes, ralos, embaixo de pedras e no entorno das casas. Em 37 anos de pesquisa o Núcleo Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos não encontrou registro desse animal no Baixo Sul.

"O óbito pela picada de aranha-marrom é normalmente por insuficiência renal aguda. Como o veneno degrada as hemácias a hemoglobina acaba se depositando nos rins. A intubação do paciente, como parece ter ocorrido nesse caso, ocorre quando há acidentes que têm ações neurotóxicas no veneno, o que causa insuficiência respiratória. Não é o caso da aranha-marrom", explicou e professora.

Entenda o que aconteceu

Cid estava viajando com amigos quando passou mal. Ele procurou a Unidade Básica de Saúde de Morro de São Paulo, na quarta-feira (10), com uma picada na panturrilha. O local estava vermelho. A prefeitura informou que a equipe médica seguiu os protocolos necessários e que o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), foi acionado para conduzir o protocolo específico para possível picada de inseto não identificado.

Em nota, a secretária de Saúde do Município de Cairu, Janine Fonseca, explicou que o paciente foi transferido para Valença, porque é onde podia ser feito o tratamento. “Em relação ao Soro Antiaracnídico ou qualquer outro tipo de soro, eles ficam na Sede da Regional de Saúde em Gandu e nas Unidades Hospitalares de Referência. No caso do município de Cairu, esses soros são encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Valença”, disse.

De lá, ele foi transferido para o Instituto do Coração (Incar), em Santo Antônio de Jesus, onde permaneceu internado por alguns dias. A morte foi confirmada no domingo (14). O Município de Cairu informou que equipes da Vigilância Sanitária (Visa), da Secretaria Municipal de Turismo e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizarão uma varredura na área onde ocorreu o possível incidente para averiguar o ocorrido e verificar a presença de infestação de insetos ou aranhas.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do turista. "Há 15 dias tomamos café e ele contava com alegria em auxiliar no serviço de parto em mais de 70 crianças, aprendendo no estágio, e agradecia à Deus a oportunidade de trazer bebês à vida porque logo estaria se formando em medicina", escreveu um dos amigos.

As picadas de alguns animais peçonhentos causam dor leve, seguidas por vermelhidão, bolhas e necrose. Muitos venenos agem lentamente, por isso, é importante buscar ajuda médica o mais rápido possível pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), pelo Corpo de Bombeiros ou diretamente em uma unidade de saúde.

Outra alternativa é busca orientação através do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox), no telefone 0800 284 4343. A unidade reúne especialistas que orientam adequadamente sobre quais procedimentos a população deve adotar para conseguir a ajuda certa. O serviço funciona 24h.