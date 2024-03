SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ

Corpo do piloto que morreu em acidente aéreo é retirado de avião

Após a queda no final da manhã, o avião pegou fogo e os militares precisaram debelar o incêndio antes de resgatar o corpo

Publicado em 14 de março de 2024 às 18:17

Testemunhas contaram que a aeronave perdeu altitude, caiu no chão e pegou fogo Crédito: CBMBA

O corpo do piloto Jairo Souza, de 55 anos, foi retirado dos destroços do avião no final da tarde desta quinta-feira (14). Ele morreu na queda de um avião de pequeno porte na zona rural do município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), após a queda no final da manhã, o avião pegou fogo e os militares precisaram debelar o incêndio antes de resgatar o corpo.

Cinco viaturas dos Bombeiros atuaram na ocorrência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para a remoção e identificação oficial do corpo. Policiais militares também estiveram no local, assim como agentes da Polícia Civil. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foi acionado. Ainda não se sabe a causa do acidente.

O avião bimotor saiu de Caruaru, em Pernambuco, com destino a Guanambi, interior da Bahia. Testemunhas contaram que a aeronave perdeu altitude, caiu no chão e pegou fogo. Jairo era natural de Caruaru e estava sozinho fazendo a viagem com destino a Guanambi quando o acidente aconteceu.

Jairo Souza iria entregar a aeronave para compradores em Guanambi Crédito: Reprodução

O avião seguia para Guanambi, mas o plano era parar em São Sebastião do Passé para abastecimento. A aeronave foi adquirida por dois empresários de Guanambi e estava sendo levada pelo piloto para ser entregue. Ele decolou em Caruaru, em Pernambuco, com destino ao Aeroporto Municipal - Isaac Moura Rocha. A causa do acidente ainda não foi confirmada.

A queda foi perto da Isogama, uma empresa de indústria química, em uma região rural, mas próxima da cidade. Imagens mostram a aeronave destruída no meio da mata.