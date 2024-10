BAÍA DE TODOS OS SANTOS

Corpo é encontrado boiando próximo ao Terminal São Joaquim

O corpo foi encontrado por um pescador nas imediações do Terminal São Joaquim, do sistema Ferry-Boat

Imagens mostram a vítima amarrada a uma embarcação. O corpo foi encontrado por um pescador nas imediações do Terminal São Joaquim, do sistema Ferry-Boat. A Internacional Travessias Salvador, responsável pelo transporte, informou que o barco ao qual o cadáver estava amarrado não pertence à empresa. Ao tomar conhecimento do fato, a companhia acionou as autoridades.