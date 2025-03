OBRIGADO A PULAR

Corpo encontrado no Dique do Tororó é de jovem desaparecido

Vítima foi obrigada a pular nas águas, mas se afogou

Esther Morais

Publicado em 3 de março de 2025 às 09:02

Corpo foi avistado boiando Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

O corpo encontrado boiando no Dique do Tororó, em Salvador, no domingo (2), teve a identidade confirmada. Segundo a Polícia Civil, trata-se do jovem Caique Santos de Santana, de 27 anos, que foi obrigado a pular na água para fugir de um grupo de homens. Ele estava desaparecido desde a noite desta sexta-feira (28).>

A família já está ciente e deve ir até o Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta segunda-feira (3), segundo uma pessoa do convívio da vítima informou para a reportagem da TV Bahia. >

A ocorrência se deu quando três jovens, incluindo Kaike, voltavam do Carnaval e foram atacados por um grupo com 10 pessoas. Uma das vítimas conseguiu fugir, as outras duas pularam no lago, mas apenas uma nadou até a margem. Kaike teria se afogado e não sobreviveu. >

O corpo foi encontrado nas águas do Dique do Tororó no domingo (2) por moradores que passavam pelo local e avisaram à Polícia. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros.>