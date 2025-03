SALVADOR

Suspensas as buscas por homem que foi obrigado a pular no Dique do Tororó

A retomada necessita de um novo referencial

Bruno Wendel

Publicado em 1 de março de 2025 às 11:51

Buscas serão interrompidas Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas no Dique do Tororó. Equipes tentavam localizar um homem que foi obrigado a pular na água na madrugada deste sábado (1). A vítima estava acompanhada de outras duas pessoas, quando os três teriam sido coagidos a pular por um grupo de rapazes. >

“A gente recebeu uma informação de que, no primeiro momento, existia um corpo aqui. Por volta de 2h, ocorreu uma briga, e três pessoas entraram no Tororó (Dique) e que apenas duas saíram. Mas nós não temos a confirmação desse corpo. Nós já fizemos todos os procedimentos possíveis no local, usamos alguns equipamentos específicos, mas nós não encontramos”, declara o tenente Kleber Rocha, do Corpo de Bombeiros. >

O fato aconteceu nas imediações do Viaduto Rômulo Almeida e as buscas foram interrompidas temporariamente. Os bombeiros precisam de testemunhas para indicar um novo referencial. “Então, fazemos um apelo: se você esteve envolvido nessa confusão ou você, familiar, que está com o seu filho desaparecido, por favor, alerte a gente, porque os esforços empenhados aqui, no local de referência, já se findaram. Agora, a gente precisa de um novo referencial para podermos ampliar o nosso rastro de buscas”, diz o tenente. >

Arrastão >

Existe uma segunda versão do caso, a de que as vítimas teriam pulado no Dique para escapar de um “arrastão”. Os foliões que retornavam do Carnaval do centro a pé, ao chegarem ao viaduto, sofreram uma espécie de arrastão, em que criminosos atiraram pedras e uma pessoa acabou caindo na água. >