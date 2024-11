PREMIAÇÃO

CORREIO ganha o prêmio ABAPA de jornalismo na categoria Impresso

A reportagem premiada foi "Por trás do algodão: saiba porque a fibra baiana é tão pura e desejada"

Vitor Rocha

Publicado em 12 de novembro de 2024 às 22:42

Donaldson Gomes e Larissa Almeira recebendo o Prêmio Abapa de Jornalismo Crédito: Edu Xéu

Nesta terça-feira (12), o Espaço Mário Cravo, localizado na Casa do Comércio, foi palco da 4ª edição do Prêmio Abapa de Jornalismo, onde o jornal CORREIO se destacou. A premiação, organizada pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), reconheceu o trabalho da repórter Larissa Almeida e do editor Donaldson Gomes, vencedores da categoria Profissional - Impresso com a reportagem "Por trás do algodão: saiba porque a fibra baiana é tão pura e desejada", publicada em setembro deste ano.

Donaldson expressou sua satisfação com o reconhecimento, destacando a importância do prêmio como reflexo do esforço e qualidade de seu trabalho. "Sabemos que a audiência muitas vezes busca outros tipos de conteúdo, então é gratificante ver o CORREIO abrindo espaço para matérias que inspiram e revelam uma realidade pouco conhecida", afirmou.

Larissa, que havia vencido o prêmio no ano anterior como estagiária na categoria Jovens Talentos - Escrita, celebrou a conquista agora como profissional e dedicou o prêmio à família, amigos, colegas do CORREIO e ao parceiro de reportagem, Donaldson. "Esse prêmio é nosso", disse.

A matéria vencedora explora as diversas etapas da produção de algodão no oeste baiano, com foco em Luís Eduardo Magalhães, abordando desde a seleção de sementes até os investimentos em tecnologia e sustentabilidade. "Quisemos mostrar a força do algodão baiano, detalhando cada fase, o uso de tecnologia e os cuidados para torná-lo uma commoditie de destaque", comentou Larissa.