Primeiro lugar do Prêmio Abapa 2023 fica com estagiária de jornalismo do CORREIO

Larissa Almeida, a esquerda, levou o primeiro lugar na modalidade escrita, ao lado de Jade Araújo de Oliveira, que ficou com o segundo lugar. Crédito: Divulgação

A estagiária de jornalismo do CORREIO, Larissa Almeida, foi a campeã da categoria Jovens Talentos, na modalidade escrita, do Prêmio Abapa de Jornalismo 2023. A solenidade de entrega das premiações ocorreu na terça-feira (28), no auditório do Senac, em Salvador. A cerimônia foi apresentada pela jornalista especializada em agro, Georgina Maynart, que ao lado do presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luiz Carlos Bergamaschi, revelou os jornalistas profissionais e estudantes vencedores com a entrega de R$ 81 mil em dinheiro e certificados.

Larissa, que também é estudante da Universidade Federal da Bahia (UFBA), foi premiada com a reportagem “ESG na cotonicultura: saiba como a adoção da onda sustentável impulsiona a cadeia produtiva do algodão do Oeste da Bahia”. “Quero agradecer a Abapa e nunca vou esquecer esse desafio de ir até o Oeste e participar dessa experiência jornalística de algo que é tão fascinante e belo quanto o algodão”, disse durante a solenidade.

Na modalidade vídeo, o prêmio foi para os estudantes do Centro Universitário UNIFTC, Marcos Vinícius Freitas de Jesus, Atamires Miranda do Nascimento e Wendel Alves de Araújo, que produziram a reportagem “O processo produtivo do algodão na Bahia”. Para esta edição, diante da qualidade do trabalho dos estudantes, além de premiar os trabalhos dos três melhores colocados, de acordo com o regulamento, foram reconhecidas mais duas reportagens das modalidades escrita e vídeo, com uma menção honrosa, além dos troféus. O júri especializado foi formado pelo mestre, engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Viçosa, Fernando Rati; pela jornalista pós-graduanda pela Universidade de São Paulo (USP), Silvana Ribeiro, e pelo mestre em comunicação e doutor em literatura pela Universidade de Brasília (UNB), Luiz Claudio Ferreira.

Na categoria Profissional, modalidade Televisão, o prêmio foi para a TV Bahia, afiliada da TV Globo, que veiculou a reportagem especial “Onde tem Bahia: Conheça histórias de quem leva a Bahia pelo mundo”, de Eduardo Oliveira (repórter), Jefté Rodrigues (cinegrafista) e Douglas Souza de Oliveira (editor). “Temos muitas Bahias aqui dentro e conhecer o Oeste através dos olhos de quem produz e de quem faz aquela terra ser tão incrível, e conseguir mostrar toda essa riqueza e beleza do algodão para os baianos, se despindo de alguns preconceitos que muitos têm, é algo marcante, e o prêmio coroa esse trabalho feito com muitas mãos”, reforçou Eduardo Oliveira.

Na Internet, o site Notícias Agrícolas conquistou a honraria com a reportagem “A revolução da cotonicultura brasileira em duas décadas”, do autor Aleksander Horta de Souza. “Esse é o reconhecimento que valoriza o dia a dia de um trabalho, que não é nada fácil. Estamos todo dia no campo, buscando pauta nova e tentando entender como o setor agrícola trabalha. Mas contar a história do algodão brasileiro e do trabalho de associações como Abapa e a Abrapa é fácil, porque vocês fazem a diferença e trouxeram para a agricultura brasileira um diferencial na forma de produzir, pensando também na qualidade e em quem vai consumir”, afirmou o autor.

Para o presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, a premiação é o momento de reconhecer o trabalho desenvolvido pelos jornalistas ao longo de todo o ano, e que se destacam pelo compromisso sério de levar ao público informação confiável, aprofundada e ética de um setor que emprega tecnologia, inovação e sustentabilidade em todos os seus processos. “Foi uma noite de alegria e de celebrar a dedicação de todos os inscritos no nosso concurso. Recebemos produções de alto nível e abordagens que, por si só, retratam a importância e os atributos de toda a cadeia do nosso algodão, o algodão da Bahia. Agora, junto com a equipe Abapa, já estamos focados na premiação de 2024 que virá ainda melhor e com muitas novidades”, garantiu.

Crédito: Divulgação

O Prêmio Abapa de Jornalismo, em sua terceira edição, foi prestigiado por jornalistas e representantes da imprensa, como os presidentes da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Ernesto Araújo; e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia (Sinjorba), Moacy Neves; representantes do setor agrícola, como os presidentes da Federação de Agricultura do Estado da Bahia (FAEB), Humberto Miranda; e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Odacil Ranzi; e do poder público, como o deputado estadual Eduardo Salles (PP), atual presidente da comissão de Infraestrutura, desenvolvimento econômico e turismo da Assembleia Legislativa.

Vencedores Prêmio Abapa de Jornalismo

Categoria Jovens Talentos - Escrita

1º lugar – UFBA - Larissa Pereira Almeida. Título: ESG na cotonicultura: saiba como a adoção da onda sustentável impulsiona a cadeia produtiva do algodão no Oeste da Bahia

2º lugar - UFBA- Jade Araújo de Oliveira. Título: Caminhos alvos para o futuro.

3º lugar - UNIFACS – Universidade Salvador - Maria Eduarda Gonzaga Matos. Título: Conhecendo o Agro: Programa educacional estimula o interesse pelo agronegócio em escolas do Oeste Baiano.

4º lugar - Centro Universitário UNIFTC - Quézia Silva Nascimento. Título: Cotonicultura anda de mãos dadas com a sustentabilidade.

5º lugar - UNIJORGE – Centro Universitário Jorge Amado - Millena Marques de Sousa. Título: Cotonicultura: o coração do oeste baiano.



Categoria Jovens Talentos - Vídeo

1º lugar – Centro Universitário UNIFTC - Marcos Vinícius Freitas de Jesus, Atamires Miranda do Nascimento e Wendel Alves de Araújo. Título: O processo produtivo do algodão na Bahia.

2º lugar - UNIFACS – Isla Maria de Carvalho Ribeiro, Lis Gabrieli Bonfim Soares Silva. Título: Brasil está prestes a superar os EUA e se tornar o maior exportador de algodão do mundo ainda em 2023/2024

3º lugar - UESB – direto de Vitória da Conquista - Ane Caroline Sousa Xavier, Ellen Milena Gomes Santana. Título: Moda Consciente: Sustentabilidade em cada fibra.

4º lugar - Centro Universitário UNIFTC - Bruna Silva da Costa, Vitória Sacramento Vieira. Título: Sustentável, econômico e social: Entenda a importância do aproveitamento do algodão.

5º lugar - UNIFACS – Universidade Salvador - Sued Mattos Conceição Gomes. Título: Farelo e torta de algodão: subprodutos têm potencial de expandir a criação de gado na Bahia.



Categoria Profissional – TV

Veículo de comunicação: TV Bahia

Título do Trabalho: Onde Tem Bahia: conheça histórias de quem leva a Bahia pelo mundo.

Autor: Cosme Eduardo Cruz de Oliveira

Coautores: Jefté Rodrigues Ribeiro de Souza e Douglas Souza de Oliveira



Categoria Profissional - Internet