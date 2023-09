CORREIO visita obras da Leroy Merlin: saiba tudo sobre loja que abre em dezembro

Loja está localizada no bairro Horto Bela Vista. Crédito: Marina Silva/CORREIO

A primeira unidade baiana da Leroy Merlin, rede francesa de produtos de materiais de construção, organização e decoração de casa, deve ser inaugurada no final de dezembro, no bairro Horto Bela Vista, em Salvador. Com um investimento de R$ 98 milhões em terreno, obras, tecnologia e Merchandising, o projeto foi colocado em execução em novembro do ano passado, após 11 anos de aquisição do espaço.



Com uma área de 26.150 m², a filial possui um salão de vendas 9.600 m², depósito de 1.500 m², espaço Drive de 2.340 m² e estacionamento com capacidade máxima para 476 carros. Durante um passeio interno, o CORREIO teve acesso às seções que serão disponibilizadas no salão de vendas.

Como uma Home Center, a loja oferta produtos de casa, desde materiais para a construção a itens decorativos. A unidade soteropolitana será organizada em 'quatro mundos', com seções para obras, decoração, organização e ferramentas técnicas: 35 mil produtos serão disponibilizados na unidade física. A loja atenderá clientes de Salvador e Região Metropolitana, além de atender a demanda de pedidos virtuais feitos no interior do estado, por meio de site, central de televendas e Whatsapp.

Essa não é a primeira unidade da Leroy no Nordeste: a marca possui filiais nos estados de Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte. A multinacional francesa está presente em 11 países, com mais de 88 mil colaboradores, 464 lojas e um faturamento anual de 8,4 bilhões de reais. Na América do Sul, a Leroy possui unidades apenas no Brasil. Além do Nordeste, a empresa tem unidades nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e no Distrito Federal.

Obra

O terreno foi adquirido em 2011, mas as obras só foram iniciadas em novembro de 2022. Isso porque o espaço era considerado pequeno para implantação da unidade que o grupo gostaria de instalar, como aponta a diretora técnica de Obras e Projetos, Andreia de Abreu. "A gente queria fazer uma loja grande. Então, estudamos esse projeto para conseguir as 476 vagas do estacionamento, porque esperamos um grande fluxo", explicou.

O projeto da obra foi idealizado sob o viés de sustentabilidade, da sigla ESG, termo utilizado no universo das empresas relacionado à implementação de atitudes corporativas pensadas nas esferas de Meio Ambiente, Social e Governança. Um exemplo é a instalação de lâmpadas eficientes, que duram de cinco a oito anos, com o intuito de buscar eficiência energética. "Buscamos fazer instalações que durem muito, com baixa manutenção", disse Abreu.

Os equipamentos de ar-condicionado instalados na planta utilizam gás frigorigéneo ecológico, composto pelos componentes Diclorometano, que possuem baixo potencial de aquecimento global e não atacam a camada de ozônio, enquanto as paredes e laje da unidade possuem isolamento em bloco de concreto, o que garante uma sensação de maior frescor dentro da loja.

Além disso, o controle do consumo de água é feito por meio de medidores regionalizados, com sensores que informam o consumo excessivo por causa de vazamentos de forma virtual. Também há um sistema de reutilização da água que escapa pelo dreno dos equipamentos de ar-condicionado. A água captada dos aparelhos é utilizada nos mictórios e nas bacias dos banheiros da unidade.

A obra também abriga um viveiro de plantas nativas que serão plantadas após o término da construção. São mais de 500 mudas de espécies como Capianga, Sucupira, Inga, Murici, Canela de Velho, Matatauba, Aroeira, Amescla e Pau Pombo.

Com 95% da obra concluída, o que falta para inauguração são apenas detalhes de acabamento: fachada, paisagismo, montagem, limpeza, checklist final e abastecimento de produtos, previsto para a próxima semana.

95% da obra já foi concluída. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Formato Drive e promoção de cursos

Um ponto interessante da Loja Salvador é o formato Drive da Construção, presente em algumas unidades da Leroy. O cliente que quiser comprar materias de construção, como cimento e madeiras, pode retirar o produto com o carro em uma área específica e realizar o pagamento em seguida. "Essa seção é para um cliente mais profissional, que está acompanhando uma obra e precisa de soluções rápidas", informou o diretor de Merchandising, Cícero Lopes.

A Loja Salvador da Leroy também ofertará cursos que ensinam o cliente a realizar atividades de casa, como orientações de decoração, dicas de pintura, aulas de jardinagem e de utilização de ferramentas. O formato ainda não está definido, mas será empregado na unidade.

Oportunidade de emprego

Mais de 200 vagas de empregos foram abertas pela Leroy em junho deste ano. Apesar de 95% das vagas terem sido preenchidas, ainda há oportunidades. Os interessados podem se inscrever por meio do site da Leroy, na aba de Carreiras (https://carreiras.leroymerlin.com.br), para os cargos de assessor(a) de vendas, vendedor PRO, coordenador(a) Projeto Cliente, vistoriador de Projeto Cliente, atendente e operador de loja. Desde a abertura até o momento, mais de 15 inscrições foram realizadas.

Conheça as etapas do processo seletivo: Inscrição na vaga > Testes > Triagem e Primeiro Contato > Painel de Seleção > Entrevistas > Carta Proposta > Contratação.

Após a contratação, cada colaborador deve realizar um processo de capacitação, que dura 30h.

Além das vagas oferecidas para serviços de pós inauguração, o grupo registrou mais de 2 mil pessoas empregadas durante a construção, direta ou indiretamente. Segundo Andreia de Abreu, a multinacional priorizou a contratação de empresas locais para os serviços, como a construtora Consul e a empresa de comunicação visual Uranus.