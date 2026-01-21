Acesse sua conta
Correios mudam CEP de seis cidades da Bahia, veja se a sua está na lista

Números antigos têm seu uso invalidado após a aplicação dos novos

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:37

Correios
Correios Crédito: Arquivo Agencia Brasil

Os Correios finalizaram a implementação da codificação postal específica para as cidades baianas de Barro Alto, Dário Meira, Ichu, Jandaíra, Lagoa Real e Várzea da Roça. Com essa atualização, cada logradouro dessas localidades, incluindo ruas, avenidas, praças e travessas, passa a contar com um Código de Endereçamento Postal (CEP) individualizado, em vez de um código único para todo o município.

Essa mudança direciona a localização de endereços. Além disso, os novos números visam a segurança na confirmação dos locais, um requisito fundamental para operações em diversos ramos empresariais e logísticos.

A adoção dos códigos específicos invalida o uso dos CEPs gerais que eram anteriormente aplicados a todas as vias dessas cidades.

Confira a lista das localidades atualizadas:

CEPs antigos e atualizados das seis cidades no interior da Bahia Crédito: Reprodução

É recomendável que os moradores atualizem seus dados cadastrais junto a remetentes e prestadores de serviço para informar o novo CEP. Vale ressaltar que instituições bancárias e corporações que utilizam a base de dados oficial dos Correios terão suas informações sincronizadas de forma automática.

A consulta aos novos códigos já pode ser realizada nas agências locais ou por meio do Portal Correios.

Correios Cep Interiores

