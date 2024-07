ALIMENTAÇÃO

Cozinhas comunitárias entregam refeições para 20 mil baianos em insegurança alimentar

Projeto atinge 14 municípios do estado

Da Redação

Publicado em 22 de julho de 2024 às 19:07

Comida no Prato contempla 100 cozinhas comunitárias ou solidárias Crédito: Divulgação

O primeiro edital Comida no Prato, fruto da parceria do programa Bahia Sem Fome (BSF) com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), contemplará as entidades para realizar a distribuição das refeições por 110 dias para cerca de 20 mil baianos em situação de insegurança alimentar. Cada cozinha se responsabilizará pela preparação de, pelo menos, 200 pratos diariamente. O investimento total foi de R$ 24,2 milhões.

Organizações em Alagoinhas, Barreiras, Itabuna, Ilhéus, Jequié, Lauro de Freiras, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Camaçari e Salvador também realizam a distribuição das refeições. Das 100 cozinhas comunitárias ou solidárias que participam do primeiro edital, 68 estão situadas no interior do estado.

O projeto contemplará cozinheiras como Josinete Araújo, da Associação Comunitária Cultural da Conceição II, em Feira de Santana, centro norte do estado. A associação, que cuida da cozinha comunitária, tem a responsabilidade de produzir os pratos três vezes por semana.

Sobre o cardápio escolhido, ela conta que a cada dia possui uma diversidade diferente de pratos. “Nós fazemos o almoço na segunda, na quarta e na sexta-feira, e cada dia nós elaboramos um prato. É uma salada de uma coisa na segunda, outra na terça, as carnes são dois tipos de carne. A gente faz fígado, frango, fazemos bife acebolado, bife de caldo”.

Para Fabíola Oliveira, que está desempregada e é mãe de seis filhos, as refeições são um ganho nutricional na alimentação dela e de sua família, que moram no Nordeste de Amaralina, em Salvador. “É uma alegria. Em casa sempre falta algo e aqui já está tudo completo. Ter um alimento preparado, completo, é maravilhoso”, celebra.

Programa

As organizações devem entregar as refeições por até nove meses, de acordo com a logística preparada para cada cozinha através das entidades. À frente da coordenação de impacto social do Instituto Nordeste Eu Sou, Aline Silva explica que a aprovação no edital Comida no Prato foi uma oportunidade de mapear o perfil de pessoas em maior vulnerabilidade no Nordeste de Amaralina, em Santa Cruz e no Vale das Pedrinhas.

“A gente foi fazer o mapeamento, aqui no Nordeste de Amaralina, em Santa Cruz e no Vale das Pedrinhas. As pessoas cadastradas são, realmente, as que mais necessitam. E, graças a Deus, esse projeto veio fazer muito agrado aqui na nossa comunidade. Serão 250 refeições distribuídas, de segunda a sexta-feira, das 12h às 13h, aqui, no nosso espaço”, detalhou sobre o planejamento de entrega.

Novas edições

O segundo edital do Comida no Prato está aberto até o dia 30 de julho. Podem participar Organizações da Sociedade Civil (OSC) que gerem cozinhas comunitárias ou dispostas a apoiá-las, por meio de colaboração com o Estado. Os detalhes do edital estão disponíveis no site da CAR [acesse aqui].