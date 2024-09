CRIME EM SALVADOR

Criança de 4 anos esfaqueada pelo pai está internada na UTI

O menino de 4 anos esfaqueado pelo próprio pai no bairro da Calçada, em Salvador, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Geral do Estado (HGE). A criança passou por cirurgia e está acompanhada da mãe desde que foi vítima de golpes de faca na quarta-feira (25). As informações são da TV Bahia.