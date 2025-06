CRIME

Guerra de facções e intervenção da PM: tiroteio causa terror e morte em Mata Escura

Bairro registrou noite de confrontos neste domingo (15)

Uma noite de terror foi causada por grupos criminosos no bairro de Mata Escura, em Salvador, no domingo (15). Assim como já ocorreu em outros momentos, facções entraram em confronto pelo domínio do tráfico de drogas na região. O foco do tiroteio foi registrado na Rua Campos Altos. Aterrorizados, moradores acionaram a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que interveio com equipes da Rondesp Central. >