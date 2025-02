SUDOESTE

Criança de seis anos morre de dengue em Jequié; número de óbitos na BA sobe para três em 2025

Outras duas mortes foram confirmadas em Mata de São João e Sento Sé

Uma criança de seis anos de idade morreu de dengue em Jequié, no sudoeste da Bahia, na última terça-feira (18). A menina, identificada como Júlia Neres Alves, apresentava sintomas graves da doença e chegou a dar entrada mais de uma vez no hospital em Teixeira de Freitas, onde vivia, no extremo sul do estado, mas recebeu alta em seguida. A família acusa o Hospital Municipal de negligência. >