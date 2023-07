Conhecidos relatam que pais estão sofrendo ameaças de morte. Crédito: Marina Silva/CORREIO

De criança a idoso, não houve uma pessoa que não se emocionou na despedida de Maria Eduarda Costa Santos, menina que morreu oito dias após sofrer queimaduras de 2° grau ao tentar acender um fogão utilizando álcool, no Bairro da Paz, em Salvador. O corpo da criança foi enterrado nesta quinta-feira (27), no Cemitério Municipal de Brotas.



Amigos e familiares levaram flores, deixaram a lágrima rolar e, enquanto cantavam hinos de louvor, não acreditavam no que estavam vivenciando. A partida de Duda, como era carinhosamente chamada pelos conhecidos, de apenas 11 anos, foi dolorosa. Uma de suas colegas ainda aguardava a amiga levantar do que parecia ser um sono profundo: "Acorda, Duda. Acorda, Duda", gritava a criança, aos prantos.

Quando as presenças dos pais no sepultamento ainda eram incertas, por causa de supostas ameaças que estão sofrendo, os dois apareceram. Desolados. Sem condições alguma de explicar o inexplicável: como dizer adeus a primogênita das quatro filhas? Amigos e familiares, que optaram por não se identificar, relataram que os pais de Maria Eduarda não podem pisar os pés no Bairro do Paz, devido às ameaças de morte que estariam relacionadas ao acidente que vitimou a criança.

Conhecidos também afirmaram que a notícia da morte de Duda foi uma surpresa, pois ela apresentava melhora e estava avançando nas atividades de fisioterapia. A menina teria falado com a avó paterna ainda na segunda-feira (24), quando morreu. Não há detalhes sobre o que de fato ocasionou a morte da criança.

O casal possui mais três filhas, de 10, 6 e 4 anos. Hoje, as duas mais velhas estão com a avó materna, enquanto a caçula está sob os cuidados da avó paterna.

Acidente com o álcool

De acordo com informações de amigos e familiares, Maria Eduarda tentou fazer um café surpresa para o pai, no dia 16 de julho. Antes, ele tinha deixado a esposa no trabalho, às 5h da manhã, voltou para casa e foi dormir. Enquanto estava dormindo, Duda teria pegado o álcool para tentar acender o fogão, quando o acidente aconteceu.

No mesmo dia, ela deu entrada no Hospital geral do Estado (HGE), onde ficou internada até a última segunda-feira. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crime Contra Criança e Adolescente em Salvador (Derca).