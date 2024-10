SOLIDARIEDADE

Crianças recebem leite em pó e brinquedos em pré-lançamento do Natal Sem Fome

Campanha, que será lançada oficialmente no próximo sábado (19), quer arrecadar 30 toneladas de alimentos na Bahia

Larissa Almeida

Publicado em 12 de outubro de 2024 às 13:52

Crianças recebem doações no Dia das Crianças Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

A campanha do Natal Sem Fome, que completa 31 anos de existência em 2024, contou com evento de pré-lançamento na Bahia, na manhã deste sábado (12). Integrando a programação religiosa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, na Igreja da Nossa Senhora da Graça, em Salvador, a iniciativa promoveu uma ação solidária de Dia das Crianças, que distribuiu leite em pó e brinquedos para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. O ato também marcou o início das atividades que visam conscientizar sobre a fome e a insegurança alimentar, previstas para acontecer durante a Semana Mundial da Alimentação, que ocorre de 12 a 19 de outubro deste ano.

De acordo com Raimundo Bandeira, coordenador do Natal Sem Fome na Bahia, a expectativa é de que o estado consiga arrecadar 30 toneladas de alimentos, que serão doados na véspera de Natal. Ele destacou que a campanha se mantém importante dada a persistência da fome no país. “O Brasil voltou para o Mapa da Fome por causa da falta de sequência das políticas públicas de combate. Então, se faz necessário cada vez mais doar alimentos enquanto durar esse mal. Esperamos que as empresas se sensibilizem, se mobilizem e nos ajudem”, frisou.

Raimundo Bandeira coordena a iniciativa na Bahia Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Nesta edição, que marca 21 anos da campanha na Bahia, todas as igrejas católicas de Salvador serão um ponto de doação, graças a uma parceria com a Arquidiocese de Salvador. Do mesmo modo, estão sendo negociados espaços de doação em terreiros de candomblé da cidade, sendo que o Terreiro Axé Abassá de Ogun, localizado no Abaeté, já está confirmado. Quem quiser e puder doar, poderá levar dois quilos de alimentos não perecíveis a esses locais, a partir do dia 3 de novembro. A preferência é por arroz e feijão.

Ação de Dia das Crianças

Na manhã deste sábado, as crianças e as famílias em situação de vulnerabilidade social foram os primeiros beneficiados pela campanha. Enquanto as crianças não conseguiam conter a empolgação com os brinquedos – doados por ocasião do Dia das Crianças – as mães, pais e avós presentes no evento de pré-lançamento ficaram na fila para receber a doação de leite em pó. Uma dessas pessoas foi a dona de casa Cláudia Magalhães, 49 anos, que fez questão de exaltar a iniciativa.

“Está sendo muito importante, porque no momento eu não trabalho e não tenho condições de dar presentes para eles. Eu fiquei sabendo dessa ação e achei muito boa. A doação de leite vai me ajudar muito, porque tenho um neto, duas netas, um filho de 7 anos e uma filha de 12 anos. Então, no meu caso, serve muito bem”, disse.

Cláudia Magalhães (à esquerda) e os filhos Thales e Eva Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Por sua vez, a dona de casa Valdelice Nascimento, 57 anos, foi até a igreja receber o leite em pó para dar aos quatro netos e saiu de lá agradecida. “Acredito que essa ação é importante para trazer vida e socialização para as famílias menos favorecidas e esquecidas, para dar um momento de alegria para as mães e para os filhos. É de grande ajuda o leite e esse momento que nos deram. Quando o mundo entender que a comunhão do Espírito Santo é a comunhão da humanidade, o mundo vai melhorar”, afirmou.

Carlita Moraes Bastos, coordenadora da Pastoral Nacional da População em Situação de Rua e frequentadora da Igreja da Nossa Senhora da Graça, contou que a parceria do Natal Sem Fome com o movimento que coordena já dura bastante tempo, de modo que todo ano as pessoas em situação de rua na região da Graça recebem uma cesta básica fruto das doações arrecadadas pela campanha. Ela ainda avaliou positivamente a ação do Dia das Crianças, chamando atenção para a necessidade de maior apoio.

“Matar a fome é vida. O que vimos aqui hoje já foi muito bom, porque as crianças estão felizes, com brinquedos e levando leite para casa. Tudo que se faz para melhorar a vida e dar dignidade é muito válido. Temos que incentivar essas campanhas e agradecer”, pontuou.

Conheça a campanha

O Natal Sem fome surgiu por meio da Ação Cidadania, criada em 1993 pelo mineiro já falecido Herbert de Souza, mais conhecido como Betinho. A iniciativa tem, desde o nascimento, o objetivo de combater a fome e a desigualdade no Brasil. Desde então, mais de 60 toneladas de alimentos já foram arrecadadas e distribuídas para milhões de brasileiros.

Dando seguimento a tradição iniciada por Betinho, todo ano o Natal Sem Fome é lançado na Semana Mundial da Alimentação. Neste ano, a campanha adotará o tema do evento, que versa sobre “Direito aos Alimentos para uma Vida e um Futuro Melhor”. Para isso, terá programação durante a semana com atividades educativas de combate à fome.

A partir do dia 3 de novembro, dia que seria aniversário de Betinho, os postos de arrecadação das doações serão instalados e haverá divulgação da campanha em supermercados, academias, universidades, escolas e empresas.

Programação

15 de outubro

Seminário “Direito aos Alimentos para uma Vida e um Futuro Melhor”, das 9h às 17h, no Auditório Jornalista Jorge Calmon, na Assembleia Legislativa da Bahia.

16 a 18 de outubro

Oficinas e aulas abertas realizadas em parceria com a Universidade Federal da Bahia (Ufba), abordando temas relacionados à segurança alimentar e sustentabilidade, como plantas alimentícias não convencionais (PANCS), compostagem, plantas medicinais e geração de renda. As atividades na Ufba se encerrarão no dia 18, durante a Feira Agroecológica da Ufba, com uma grande comemoração e uma roda de conversa sobre Alimentação.

19 de outubro

Lançamento Nacional da Campanha Natal sem Fome 2024 na Lagoa do Abaeté, das 7h30 às 21h

8h: Oferenda a Oxum, conduzida pelo Terreiro Axé Abassá de Ogum;

9h: Trilha ecológica ancestral na Mata Atlântica da Lagoa;

11h: Apresentação dos Povos Indígenas.

11h às 21h: Feira Viver Sustentável, com produtos orgânicos, artesanato e cosméticos naturais

12h: “Di cumê” = Alimentos compartilhados – Lanche coletivo – Sombra de árvore

14h às 18h: Vivências espirituais, yoga, oficinas de jardinagem, plantio de arbustos frutíferos

15h às 17h: Rodas de conversa sobre o tema “Direito aos Alimentos para uma Vida e um Futuro Melhor”, ao pé da Arvore sagrada do Abaeté.