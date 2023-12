Crianças venezuelanas estão com quadro grave de desnutrição e desidratação em Feira de Santana

Três crianças indígenas venezuelanas da etnia Warao, refugiados no Brasil e residentes em Feira de Santana, estão com desidratação, desnutrição e suspeita de pneumonia. Segundo a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), o estado de saúde das crianças, com idades entre um e três anos, foi identificado nesta semana.



Ainda de acordo com a DPE, um adulto do grupo morreu no mês passado vítima de complicações da pneumonia. Atualmente residem na vila em Feira de Santana 52 Waraos, sendo 40 crianças.