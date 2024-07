ACIDENTE

Cunhado de pré-candidato em prefeitura baiana morre após capotar carro na BR-242

Mulher e os dois filhos da vítima também estavam no veículo

Um homem de 32 anos morreu na manhã de domingo (28) após capotar o carro na altura do quilômetro 870, da BR-242, entre os municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A mulher e os dois filhos da vítima também estavam no veículo, mas foram socorridos e não correm risco de morte.

A vítima foi identificada como Deyvid Machado Farias, cunhado do pré-candidato à prefeitura de Barreiras, Danilo Ribeiro (PP). Em nota, o político informou o cancelamento da cerimônia festiva da Convenção Partidária, mas esclareceu que as formalidades partidárias para a formação da coligação serão mantidas, com a elaboração das atas e a assinatura dos pré-candidatos, na mesma data, horário e local previamente estabelecidos. Ele também agradeceu as mensagens de solidariedade.