EXCLUSIVO PARA MULHERES

Curso gratuito para cervejeira está com inscrições abertas; veja como participar

Iniciativa conta com 3 mil bolsas de estudo

Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2025 às 16:04

Curso CervejeiraSouEu está em sua 5ª edição Crédito: Divulgação

O curso cervejeiro voltado exclusivamente para o público feminino, CervejeiraSouEu, está com inscrições abertas para 3 mil bolsas de estudo. O projeto, online e gratuito, é idealizado pela Academia da Cerveja, da Ambev, e faz parte da plataforma de inclusão produtiva da companhia que busca impactar 5 milhões de pessoas até 2032. >

Para participar, basta acessar o link do projeto e se inscrever. Mais informações também podem ser consultadas no perfil do Instagram da Academia da Cerveja.>

O CervejeiraSouEu chega à sua 5ª edição e já acumula mais de 6 mil mulheres impactadas. O curso foi idealizado por mulheres e, do início ao fim, é ministrado por um time de especialistas, sommelières e cervejeiras que compartilham, além de conhecimento técnico, experiências e trocas sobre o universo feminino, na ocupação de diversos espaços no mercado de trabalho. >

O conteúdo é dividido em etapas: o tradicional curso, que aborda o histórico da cerveja no país, a sua importância para a cultura, já que é uma das bebidas mais queridas pelos brasileiros, matéria-prima e etapas da produção, acontecem nos dois primeiros dias.>

No terceiro dia, será apresentada uma mesa redonda com o tema "Mulheres no mercado cervejeiro", para apresentar e discutir as possíveis áreas de atuação e os caminhos a serem percorridos. No quarto dia, a atração é um bate-papo sobre empreendedorismo cervejeiro, com um cenário do mercado de trabalho em geral, e a participação das cervejeiras comentando futuras tendências. >

Para finalizar, o curso se encerra com um webinar sobre turismo, com a cerveja como protagonista, abordando temas como: roteiros cervejeiros, contemplando não somente o entretenimento, mas também as oportunidades de renda e inclusão feminina que esse universo pode gerar, e dicas de experiências, como spas cervejeiros. Todas as participantes recebem certificação.>