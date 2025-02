OPORTUNIDADE

Concurso carioca oferece vagas com salários de até R$ 27 mil; inscrições terminam nesta sexta (28)

Cargos são para Auditor Fiscal da Receita Estadual e Analista em Finanças Públicas da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ)

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 18:17

Concurso público Crédito: Agência Brasil

O concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) oferece 240 vagas para os cargos de Auditor Fiscal da Receita Estadual e Analista em Finanças Públicas, com exigência de formação superior em qualquer área. Os salários vão até R$ 27 mil. As inscrições terminam nesta sexta-feira (28). >

As inscrições podem ser realizadas por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizador do certame. >

Ao todo, serão 73 cargos efetivos, sendo 45 para Auditor Fiscal e 28 para Analista em Finanças Públicas, com o restante destinado à formação de cadastro de reserva. Para o auditor fiscal, o salário básico é de R$ 5.387,39, com acréscimo de prêmio de produtividade fiscal de R$ 22.043,55, totalizando R$ 27.430,94.>

Os analistas terão um salário básico de R$ 6.788,13, com a possibilidade de adicionais de até 50% do vencimento-base, e Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), além do Adicional de Qualificação (AQ).>