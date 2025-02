OPORTUNIDADE

Marinha oferece 1.680 vagas para curso com bolsa de cerca de R$ 1,3 mil

Inscrições vão até 7 de março e custam R$ 40

Millena Marques

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 16:09

Marinha do Brasil Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil abriu inscrições para o concurso público do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As vagas são destinadas a pessoas com idade entre 18 e 22 anos. O Aprendiz-Fuzileiro Naval receberá uma bolsa-auxílio de aproximadamente R$ 1,3 mil, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Inscrições vão até 7 de março. >

As inscrições devem ser realizadas no site, onde também poderá ser encontrado o Edital com todas as informações necessárias. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40. Os candidatos serão avaliados em Prova Escrita Objetiva de Língua Portuguesa e Matemática.>

Os aprovados realizarão exames complementares, que são: Verificação de Documentos e de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, Avaliação Psicológica, e o procedimento complementar à autodeclaração.>

O curso de formação é realizado no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), localizado no Rio de Janeiro (RJ), e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), localizado em Brasília (DF).>

SERVIÇO:>

Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Fuzileiros Navais>

Inscrição: até 07/03/25>

Vagas: 1.680 vagas>

Valor da Taxa de Inscrição: R$ 40,00>

Pré-requisitos: Tenham concluído ou estejam concluindo o Ensino Médio, até 30 de junho; ser brasileiro; não estar casado ou em união estável; e que não tenham filhos ou dependentes.>