Universidade baiana abre concurso com salários de até R$ 4,9 mil; confira vagas

São 71 vagas para candidatos de nível médio e ensino superior

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 17:13

Campus da UFSB em Teixeira de Freitas Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) abriu está com inscrições abertas para um concurso público que oferece 71 vagas para candidatos de nível médio e de ensino superior, com salários de até R$ 4,9 mil, incluindo auxílio alimentação. O processo seletivo é voltado para técnicos administrativos. >

As vagas são destinadas para atuação em qualques dos três campi da instituição ou na reitoria, localizados em Itabuna, Porto Seguro, Ilhéus e Teixeira de Freitas.>

Os candidatos podem realizar as inscrições até o dia 24 de março, por meio do site do organizador do concurso, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). As provas ocorrerão no dia 18 de maio, nas seguintes cidades: Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Itabuna, Porto Seguro, Salvador e Teixeira de Freitas, com duração de quatro horas.>

As inscrições custam R$ 120 para os cargos de nível médio e R$ 150 para oportunidades do nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal podem solicitar isenção de pagamento da inscrição até 26 de fevereiro.>

Confira as vagas abertas:>

Administrador

20 vagas>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em administração e registro no conselho competente>

Analista de tecnologia da informação

3 vagas>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior na área>

Arquivista

2 vagas>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em arquivologia>

Assistente em administração

21 vagas>

Salário: R$ 3.029,90>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: nível médio/técnico>

Assistente social

1 vaga>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em serviço social e registro no conselho competente>

Bibliotecário - documentalista

1 vaga>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em biblioteconomia ou ciência da informação>

Biólogo

1 vaga>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em biologia>

Enfermeiro

4 vagas>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em enfermagem e registro no conselho competente>

Engenheiro civil

1 vaga>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos:curso superior em engenharia civil e registro no conselho competente>

Engenheiro de segurança do trabalho

1 vaga>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em engenharia com especialização em segurança do trabalho e registro no conselho competente>

Médico psiquiatra

1 vaga>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em medicina e residência médica em psiquiatria, em serviço credenciado e reconhecido pelo mec e sociedade brasileira de psiquiatria, ou título de especialista em psiquiatria; e registro no conselho competente.>

Nutricionista

3 vagas>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em nutrição e registro no conselho competente>

Pedagogo

4 vagas>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em pedagogia>

Psicólogo

2 vagas>

Salário: R$ 4.967,04>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: curso superior em psicologia e registro no conselho competente>

Técnico de laboratório - análises clínicas

1 vaga>

Salário: R$ 3.029,90>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: médio/técnico>

Técnico de laboratório - Química

2 vagas>

Salário: R$ 3.029,90>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: médio/técnico>

Técnico de tecnologia da informação

2 vagas>

Salário: R$ 3.029,90>

Carga horária: 40h semanais>

Requisitos: médio/técnico>

Técnico em enfermagem

1 vaga>

Salário: R$ 3.029,90>

Carga horária: 40h semanais>