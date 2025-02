2ª CONVOCAÇÃO

Estado convoca para nomeação 323 candidatos do concurso da Polícia Técnica

Aprovados devem comparecer à sede do DPT com documentação exigida em edital

A Secretaria da Administração (Saeb) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) convocam 323 candidatos aprovados no concurso público para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. >

Os convocados devem comparecer à sede do DPT, entre os dias 6 e 12 de março, munidos da documentação exigida para nomeação. Os candidatos devem consultar a relação dos convocados e a lista de documentos exigidos no Edital de Convocação, que será publicado na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do Estado (DOE).>